Bayreuther Leichenfund gibt der Polizei weiter Rätsel auf

Es war eine schreckliche Entdeckung, die Passanten am Mittwochfrüh (19.08.20) gegen 0.45 Uhr in Bayreuth gemacht haben. Mitten auf einem Radweg lag ein 24-Jähriger tot auf dem Asphalt. Die Polizei spricht von "massiver Gewalteinwirkung" und geht von einem Tötungsdelikt aus.

Toter Mann auf Bayreuther Radweg: Keine Spur vom Täter

Doch auch sechs Tage nach dem Leichenfund ist noch immer unklar, wie der Mann genau zu Tode kam. Die Soko Radweg und die Staatsanwaltschaft Bayreuth arbeiten weiter mit Hochdruck an der Aufklärung des Falles. Das haben sie nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärt.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei derzeit weiterhin keine genauen Angaben zur Tatwaffe machen oder andere Details zu der Gewalttat bekannt geben. Sie bittet aber weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht zum vergangenen Mittwoch (19.08.20) Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die Kripo Bayreuth wenden. Die Polizei hat ein Hinweistelefon eingerichtet unter der Telefonnummer: 0921/506-2444.

Umfangreiche Suchmaßnahmen

Der 24 Jahre alte Mann war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch (19.08.) gegen 0.45 Uhr von Passanten auf einem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße in Bayreuth tot aufgefunden worden. Die Polizei spricht von einem Gewaltverbrechen. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem Suchhunde zum Einsatz kamen und ein Wasserauffangbecken abgepumpt wurde, haben bisher zu keinem Ergebnis geführt