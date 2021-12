Artikel mit Audio-Inhalten

Bayreuther Kreistag stimmt für Seilbahn-Neubau am Ochsenkopf

Gondeln statt Sessellifte, ein barrierefreier Zugang und neue Masten: So soll die neue Seilbahn am Ochsenkopf aussehen. Am Freitag hat der Bayreuther Kreistag über das Projekt abgestimmt.