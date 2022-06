Bayreuther Kinderuni beginnt mit elektrischen Fischen

In Bayreuth startet am Mittwoch um 17.15 Uhr die Kinderuni – und das wieder in Präsenz im größten Hörsaal der Uni, dem Audimax. Den Auftakt macht Professor Stefan Schuster vom Lehrstuhl für Tierphysiologie. Sein Thema: Elektrische Fische. An den folgenden drei Mittwochen geht es um "Superkräfte und Energie", "Geheimnisvolle Mathematik – in Kunstwerken versteckt" und um das Thema "Profi in meinem Lieblingssport – wie schaffe ich das?".

Während Kinderuni: Vorlesung für Eltern über Laserschwerter

Zum Vortrag im Audimax sind nur Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren zugelassen, Eltern müssen draußen bleiben. Um die Wartezeit zu überbrücken, bietet die Hochschule aber für Erwachsene die Vorlesung "Echte Laserschwerter – jetzt wird´s gefährlich" mit Physik-Professor Georg Herink an. Auch wer keine Kinder hat, ist eingeladen, an dem Vortrag teilzunehmen.

Botanischer Garten als Alternativprogramm

Außerdem gibt es für Eltern und Begleiter der Kinder die Gelegenheit, bei einer Führung den Ökologisch-Botanischen Garten der Uni kennenzulernen. Auch hierfür ist der Treffpunkt um 17.15 Uhr vor dem Audimax. Eine Anmeldung ist für keine der Veranstaltungen notwendig.

Die Kinderuni ist eine Kooperation der Bayreuther Hochschule mit der Stadt. Sie findet jährlich statt und richtet sich an Schüler und Schülerinnen der 2. bis 6. Jahrgangsstufe.