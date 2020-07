Bayreuther Kabarett-Pfarrer Hannes Schott wechselt nach Nürnberg

Am Sonntag hält Pfarrer Hannes Schott seinen Abschiedsgottesdienst in der Bayreuther Lutherkirche. Nach zehn Jahren wechselt der gebürtige Bayreuther von der Lutherkirchengemeinde in die Nürnberger Innenstadt zur St. Jakob-Kirche.

Kreative Ideen: Gottesdienste im Bus oder Wohnzimmer

Ob Gottesdienste im Wohnzimmer oder im Bus: Der 39-Jährige hat in der Vergangenheit immer wieder neue kreative Ideen entwickelt, um auf die Kirche aufmerksam zu machen. Im Vorfeld der Kirchenvorstandswahl war er im Wal-Kostüm durch die Stadt gelaufen. Auf Humor in der Kirche hatte er immer besonders Wert gelegt. Mit einem Augenzwinkern hatte er die Geschichten der Bibel ins Fränkische übersetzt.

Kanzel und Bühne - Pfarrer Schott auch als Kabarettist unterwegs

Er stand aber nicht nur vor seiner Kirchengemeinde auf der Kanzel, sondern regelmäßig auch mit seinem Kabarett-Duo "Zammgebicht" auf der Bühne. Zudem ist Schott Mitglied des Pfarrkabaretts "Das weißblaue Beffchen". Schott hat Theologie in Neuendettelsau und Heidelberg studiert. 2010 kam er für seine erste Pfarrstelle nach Bayreuth an die Lutherkirchengemeinde mit dem Sprengel Meyernberg zurück.