Bayreuther Jurist wird Richter am Bundesverfassungsgericht

Der Bundestag hat Heinrich Amadeus Wolff zum Mitglied des obersten deutschen Gerichts gewählt. Für den Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Universität Bayreuth beginnt die Amtszeit als Bundesverfassungsrichter mit der Ernennung durch den Bundespräsidenten. Der oberfränkischen Hochschule bleibt Wolff aber weiterhin als Lehrstuhlinhaber verbunden, teilt die Uni Bayreuth mit.

Neuer Bundesverfassungsrichter: "Es ist mir eine Ehre"

"Es ist mir eine Ehre, an einer für den Staat so wichtigen und angesehenen Institution arbeiten zu dürfen", erklärte Heinrich Amadeus Wolff nach der Wahl. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in Karlsruhe und auf die neuen Aufgaben, die dort auf ihn warteten.

Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird Wolff dem ersten Senat angehören und sich vor allem um Fälle im Sozialrecht und im Kunstrecht kümmern.

Wolff wirkte bei NSU-Untersuchungsausschüssen mit

Der gebürtige Heidelberger Wolff ist seit 2014 Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Recht der Umwelt, Technik und Information an der Universität Bayreuth. Neben seiner Lehrtätigkeit war und ist er als Autor zahlreicher Beiträge in juristischen Fachzeitschriften mit einem deutlichen Schwerpunkt im Verfassungsrecht aktiv.

Außerdem war Wolff Prozessbevollmächtigter bei zahlreichen Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht – zum Beispiel über die Vorratsdatenspeicherung, den Mietendeckel Berlin, die Antiterrordatei oder den Nichtraucherschutz. In den NSU-Untersuchungsausschüssen des Bundestages und der Landtage von Baden-Württemberg und Sachsen war Wolff sachverständiger Zeuge.

Freude bei Präsident und Studierenden der Uni Bayreuth

Für Universitätspräsident Stefan Leible sei die Ernennung Wolffs nicht überraschend gewesen: "Heinrich Amadeus Wolff berät seit Jahrzehnten Parlamente und Regierungen – engagiert, ausgewogen und mit einer gehörigen Portion Witz." Wolff gebe wichtige öffentlich-rechtliche Standardwerke heraus und habe schon viele Prozesse geführt und die meisten gewonnen, so Leible weiter.

Die Konsequenzen für die Studierenden der Universität Bayreuth schildert Studiendekanin Nina Nestler so: "Davon, dass ein Professor unserer Fakultät nun Richter am Bundesverfassungsgericht ist, profitieren auch unsere Studierenden. Sie erhalten direkten Zugang zu seiner richterlichen Perspektive und haben so an seinem Erfahrungsschatz teil." Dies sei ein besonderes Privileg und fördere das Verständnis für die zentralen Fragen der Demokratie und des Rechtsstaats.

Bundesverfassungsgericht begrenzt die Macht des Staates

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wurde 1951 gegründet und wacht seitdem über die Einhaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Kommt es zwischen staatlichen Stellen zum Streit, kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden. Seine Entscheidung ist unanfechtbar. An seine Rechtsprechung sind alle übrigen Staatsorgane gebunden. Unter anderem kann das Bundesverfassungsgericht Gesetze für verfassungswidrig erklären. Es bestimmt sozusagen den verfassungsrechtlichen Rahmen, innerhalb dessen sich die Politik entfalten kann und begrenzt so die Macht des Staates - ein Kennzeichen des modernen demokratischen Verfassungsstaates.

16 Richter am Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht setzt sich aus zwei Senaten mit jeweils acht Mitgliedern zusammen. Die eine Hälfte wählt der Bundestag, die andere der Bundesrat - jeweils mit Zweidrittelmehrheit.

Mindestens drei Mitglieder jedes Senats müssen aus den obersten Bundesgerichten (Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht) stammen, damit ihre besondere richterliche Erfahrung in die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einfließen kann. Wählbar ist jede Person, die das 40. Lebensjahr vollendet hat und die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzt.

Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Eine Wiederwahl ist zur Sicherung der Unabhängigkeit ausgeschlossen.