Bayreuther Gymnasiastin wird als Bibi Blocksberg zum Serienstar

Eine Bayreuther Gymnasiastin flimmert seit Anfang April als Bibi Blocksberg in der neuen Amazon-Serie "Bibi und Tina" über den Bildschirm. Für die 18-jährige Katharina Hirschberg ist es die erste Filmrolle überhaupt.

Werbeanzeige verhilft zur Hauptrolle

Sie war im vergangenen Jahr über eine Werbeanzeige in den sozialen Netzwerken auf die Rolle aufmerksam geworden. Nach ihrer Bewerbung wurde sie zum Casting eingeladen und erhielt schließlich die Hauptrolle. Ebenso wie Hexe Bibi kann Katharina reiten, sie ist blond und besitzt ein strahlendes Lächeln.

Nachhilfe-Unterricht neben den Dreharbeiten

Gedreht wurde im vergangenen Jahr zwischen Mai und August in Brandenburg. Die Schule kam dabei nicht zu kurz, denn am Wochenende erhielt Katharina Nachhilfe-Unterricht und hielt per E-Mail Kontakt zu ihren Lehrern. Während des Online-Unterrichts in der Corona-Krise kam ihr diese Erfahrung schließlich zugute.

Premierenfeier fällt Corona-bedingt flach

Corona vermieste ihr und dem Team allerdings die Premierenfeier, die vor dem Serienstart am 3. April 2020 geplant war. "Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt", gibt die Elftklässlerin enttäuscht zu. Die Zielgruppe der Serie "Bibi und Tina" sind junge, pferdebegeisterte Mädchen. Manchmal erkennt jemand in ihrem Dorf im Landkreis Bayreuth oder im Supermarkt Katharina als Bibi, darauf ist sie stolz.

Schauspielschule statt Medizinstudium

Nächstes Jahr wird Katharina ihr Abitur am Gymnasium Christian-Ernestinum (GCE) ablegen. Den ursprünglichen Plan von einem Medizinstudium hat sie aufgegeben. Die Dreharbeiten haben ihr so viel Spaß gemacht, dass Katharina Hirschberg nach dem Abi am liebsten auf eine Schauspielschule gehen möchte.

"Ich bin ein vielseitiger Mensch und der Schauspieljob ist es auch." Katharina Hirschberg

Ob es auf Amazon eine zweite Staffel der Serie geben wird, ist noch unklar. Katharina Hirschberg jedenfalls würde gerne wieder in die Rolle der Hexe Bibi schlüpfen, sich Sommersprossen aufmalen lassen und neben ihrer Filmpartnerin Hariett alias Tina über den Martinshof reiten.