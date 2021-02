Bayreuther Friseur versteigert ersten Kundentermin nach Lockdown

Wer bietet mehr? Ein Friseur aus Bayreuth versteigert seinen ersten Termin nach dem Lockdown auf der Internetplattform Ebay. Derzeit liegt das höchste Gebot bei 280 Euro. Nach mehr als 150 Terminanfragen sei Andreas Nuissl auf diese Idee gekommen, um keinen seiner Kunden zu bevorzugen, erklärte der Friseur dem BR auf Nachfrage. Das ersteigerte Geld will Nuissl an die Bayreuther Tafel und eine Organisation spenden, die sich für Kinder in Not einsetzt.

Bayreuther: Friseurtermin wird zur Spendenaktion

Wie alle Friseure in Deutschland, musste auch Nuissl seinen Laden seit dem 16. Dezember 2020 schließen. Hausbesuche sind in Bayern verboten. In den letzten Tagen vor dem Lockdown sei das Geschäft von Nuissl allerdings so gut gelaufen, dass seine Verluste im Vergleich zum Vorjahr nicht höher als 30 Prozent gewesen seien. Deshalb habe er von staatlichen Hilfen nicht profitieren können, so Nuissl. Am 1. März kann auch er seinen Friseurladen in der Bayreuther Innenstadt wieder öffnen.