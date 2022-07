Bayreuther Festspiele starten: Premiere mit "Tristan und Isolde"

Nach einigen Widrigkeiten und Umbesetzungen können heute die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele am Grünen Hügel beginnen. Zur Premiere wird unter der Regie von Roland Schwab und der musikalischen Leitung von Markus Poschner "Tristan und Isolde" aufgeführt.

"Tristan und Isolde" ein Werk über die Unmöglichkeit der Liebe

Für Markus Poschner ist es ein Werk Wagners, das von der Absolutheit und Unmöglichkeit der Liebe handelt – ein immer aktuelles Thema, das uns auch heute noch bewegt, so Poschner im BR-Gespräch.

"Jeder hat diese Sehnsucht in sich etwas zu suchen, was bleibt und was absolut ist und was die Ewigkeit überdauert." Markus Poschner, Bayreuther Festspeile, musikalische Leitung

Poschner ist Bayreuth-Neuling. Kurzfristig hat er das Dirigat von Cornelius Meister übernommen, der nun die musikalische Leitung des Rings innehat.

"Man braucht eine sehr starke Vision zu diesem Stück, sonst hätte ich auch niemals zugesagt. Ich kenne es sehr, sehr gut und dann ist es nahezu egal, ob man drei Jahre, drei Wochen oder drei Tage vorher gefragt wird." Markus Poschner, Bayreuther Festspeile, musikalische Leitung

Thomas Gottschalk und Udo Wachtveitl unter den Premierengästen

Zur Premiere werden wieder viele Ehrengäste erwartet. Das Medieninteresse ist groß: Bereits am Sonntagmorgen haben zahlreiche Fernsehanstalten und Fotografen ihren Platz vor dem Königsportal mit Klebestreifen markiert. Nicht kommen wird allerdings Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dafür aber die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) wird erwartet, sowie der albanische Premierminister Edi Rama.

Neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist das bayerische Kabinett auch in diesem Jahr wieder stark vertreten. Die Einladung angenommen haben unter anderen auch Entertainer Thomas Gottschalk und Schauspieler Udo Wachtveitl. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sein Kommen zu einer späteren Aufführung angekündigt.

Künstler an Corona erkrankt, aber keine Vorstellungen gefährdet

Mit Sorge blickt man auch im Festspielhaus auf die hohen Inzidenzen in der Stadt Bayreuth, die im vierstelligen Bereich liegen. Während der Probenzeit hatte man auch im Haus mit zahlreichen Corona-Fällen zu kämpfen, Vorstellungen seien dank redundanter Besetzung nicht gefährdet. Ein Blick auf den Besetzungszettel im Vorfeld der Aufführung lohne sich aber immer, so Festspielsprecher Hubertus Herrmann.

Trotz hoher Corona-Inzidenz kein Impfnachweis nötig

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gibt es in dieser Saison keinerlei Corona-Auflagen. Weder müssen sich die Gäste sich vorab registrieren, noch ihren Impf- oder Genesenenstatus nachweisen. Im Festspielhaus selbst gibt es zwar eine Lüftung, aber keine Klimaanlage. Maskenpflicht besteht nicht, dennoch spricht die Festspielleitung eine ausdrückliche Empfehlung aus, eine FFP2-Maske während der Aufführung zu tragen. Auch die Streicher im Orchestergraben werden Maske tragen.

Katharina Wagner nur kurz mit FFP3-Maske beim Staatsempfang

Im Anschluss an die Premiere lädt die Bayerische Staatsregierung traditionell im Garten des Neuen Schlosses zu einem Staatsempfang. Festspielleiterin Katharina Wagner steht diesem Vorhaben sehr reserviert gegenüber. Auf der Jahrespressekonferenz am Samstag sagte sie, dass sie den Mitwirkenden dringend davon abrate, sich dort zu zeigen. Sie selbst werde mit einer FFP3-Maske nur sehr kurz hingehen, um sich bei den Geldgebern zu bedanken.

Erstmals ein Festspiel-Open-Air bei freiem Eintritt

Der "Tristan" bleibt nicht die einzige Premiere in dieser Spielzeit: Auch Wagners Monumentalwerk, der aus vier Opern bestehende Zyklus "Der Ring des Nibelungen", wird von Valentin Schwarz neu inszeniert. Unter dem Motto "Glaube, Liebe, Hoffnung" gibt es in diesem Jahr außerdem erstmals ein Festspiel-Open-Air (am Mittwoch, 27.07., und Dienstag, 02.08., jeweils ab 20.00 Uhr) bei freiem Eintritt im Festspielpark. "Wir hoffen auf großen Zulauf", so Katharina Wagner.

Außerdem stehen die Wagners Werke "Tannhäuser", "Der Fliegende Holländer" und "Lohengrin" auf dem Spielplan. Die Bayreuther Festspiele enden am 30. August mit einer Aufführung der "Götterdämmerung".