Bayreuther Festspiele: Ring-Dirigent Inkinen ist erkrankt

Am 25. Juli beginnen die Richard-Wagner-Festspiele und eigentlich ist Dirigent Pietari Inkinen, der in diesem Jahr den "Ring"-Zyklus dirigieren soll, jetzt in der heißen Phase. Doch krankheitsbedingt muss er pausieren. Das bestätigten die Festspiele gegenüber BR-Klassik.

Cornelius Meister übernimmt die Proben

Die Proben übernehme Cornelius Meister. Meister ist auch für die musikalische Leitung bei der diesjährigen Eröffnungspremiere "Tristan und Isolde" zuständig. Zuletzt hatte Sänger John Lundgren alle seine Engagements "aufgrund persönlicher Probleme" in Bayreuth abgesagt. Nähere Angaben waren von Seiten der Festspiele nicht gemacht worden.