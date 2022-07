Bayreuther Festspiele: Katharina Wagner will es wissen

Bayreuther Festspiele: Veteranen helfen Debütanten

Auch wenn normalerweise in solchen "Ring"-Premierenjahren nebenher nur Wiederaufnahmen älterer Produktionen gezeigt werden, kommt jetzt also noch eine weitere gewichtige Novität hinzu. Mehr geht nun wirklich nicht. Die Wahl fiel dabei keineswegs auf den vergleichsweise kurzen, pausenlosen "Holländer", der schon letztes Jahr an der Reihe war: mit dem spektakulären Frauen-Duo Oksana Lyniv als erster Dirigentin im Orchestergraben und mit der litauischen, gerne Existentielles auslotenden Sopranistin Asmik Grigorian als Senta.

Nein, es soll heuer ausgerechnet der "Tristan" sein, ein Stück, das vor rund 150 Jahren einige Monate lang als unaufführbar galt - und zwar nicht irgendwo, sondern im Opern-Mekka Wien. Eine Sängerin, einen Sänger für die heiklen Titelpartien muss man eben erst mal finden. Und einen physisch und psychisch belastbaren Dirigenten auch. Keine Partitur hat so viele Taktstockmagier in den Tod getrieben wie der "Tristan". Es war auch Katharina Wagners letzte Inszenierung in Bayreuth – 2015 war das, acht Jahre nach ihrem Debüt am Grünen Hügel mit den "Meistersingern" 2007.

Dirigenten bei "Tristan" in Lebensgefahr

Katharina Wagner setzt auf den Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister – allein seines Namens wegen wird der Mann doch wohl Herr der Lage sein und bleiben? Sängerisch sind mit Catherine Foster und Stephen Gould zwei gestandene, an ihren Aufgaben über Jahre gewachsene Kräfte im Boot. Regisseur Roland Schwab arbeitet wie Cornelius Meister erstmals unter den besonderen, ortstypischen Bedingungen. Er hat schon einen beachtlichen "Lohengrin" in der Salzburger Felsenreitschule inszeniert und tritt nun zum Vergleich mit der 2019 abgesetzten letzten Bayreuther "Tristan"-Inszenierung an. Von wem war die noch gleich? Wie gesagt: Katharina Wagner.

Roland Schwab wie Barrie Kosky?

Da sich Roland Schwab laut eigener Ankündigung nicht wie die Vorgängerin am Regiepult ein Konzept der Desillusionierung ausdenkt, sondern auf das romantische Sehnsuchtspotential des Stücks fokussiert, absolut musikbezogen sogar, könnte seine Werk-Sicht zumindest vom konservativen Teil des Publikums mehr geschätzt werden als die vorangegangene Arbeit der Hausherrin. Es wäre nicht das erste Mal. Denn Katharina Wagners angefeindete "Meistersinger", mit denen sie vor 15 Jahren auf dem Hügel ihren Einstand gab, sind ebenfalls von einer Werkdeutung abgelöst worden, die deutlich mehr Zuspruch fand: Der Australier Barrie Kosky debütierte 2017 und landete einen Coup.

Starke Frauen auf dem Grünen Hügel

Die inzwischen 44-jährige Tochter Wolfgang Wagners setzt die Tradition der starken Frauen auf dem Grünen Hügel fort: Ohne die Komponistenwitwe Cosima gäbe es das Mekka der Wagnerianer wohl nicht in der bekannten Form. Katharina tritt in die Fußstapfen ihres Vaters. Denn der stand in seiner Eigenschaft als Regisseur nach 1951 stets im Schatten seines Bruders Wieland. Nach dessen Tod hatte Wolfgang das Geschick und die Größe, so geniale Köpfe wie den Regisseur Patrice Chéreau ins Oberfränkische zu locken. Auch wenn die Empfehlung von Pierre Boulez kam, dem Dirigenten des legendären "Jahrhundert-Rings" (1976). Die Wagner-Urenkelin will heutzutage weg von den metierfremden Filmregisseuren, von denen sie schon öfter in letzter Minute einen Korb erhielt. Opern zu visualisieren, Opernfiguren zu beleben, will handwerklich gelernt sein.

Und jetzt staunen wir: Nach ihrer lebensbedrohlichen Erkrankung und, etwa gleichzeitig, nach der Pandemie-bedingten Absage der Festspiele vor zwei Jahren, legt Katharina Wagner plötzlich eine Extra-Portion Ehrgeiz an den Tag. Konditionell und logistisch jedenfalls. Wer hätte das für möglich gehalten? Dieser Familie liegen Grenzerkundungen einfach im Blut. Schon Richard der Große wuchs gerne über sich hinaus.

Von Volkmar Fischer/BR-Klassik.