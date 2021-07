Bayreuther Festspiele: Jede Menge Premieren am Grünen Hügel

Anspannung und Vorfreude liegen in der Luft: Traditionell am 25. Juli werden in Bayreuth die Wagner-Festspiele eröffnet. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr kann am Sonntag wieder eine Premiere gefeiert werden. Wenige Stunden vor der Eröffnung herrscht am Grünen Hügel geschäftiges Treiben. Während im Haus die letzten Proben stattfinden, werden draußen Gläser poliert, Absperrungen aufgebaut, Teststationen hergerichtet und die Stadt auf Hochglanz gebracht.

Pasta und Bratwurst: Premiere bei den Festspielen

Es sind viele Bilder, die man so zuvor noch nicht am Hügel gesehen hat. So zwingen die Corona-Maßnahmen beispielsweise auch das Gastronomiekonzept zu neuen Wegen. Direkt gegenüber des Festspielhauses stehen deshalb jede Menge Foodtrucks.

Von frischer Pasta über Bayreuther Bratwürste bis hin zu französischen Croissants und Espresso gibt es hier alles auf die Hand. Gegessen werden kann dann - mit entsprechendem Abstand - an Hochtischen. "Wir hatten 25 Tage Zeit, das Konzept umzusetzen. Normalerweise bräuchte man hierfür einen Vorlauf von drei bis sechs Monaten. Dazu fehlen Probeläufe durch Generalproben mit Publikum. Es wird also nicht ganz perfekt sein", sagt Sebastian Eiselt. Mit seinem Team von "Eila Consulting" richtet er international Events aus.

Teststation statt Freiluftbad am Grünen Hügel

Auch ein ungewohntes Bild: Überall rund um das Festspielhaus sind Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Schwarze Trennbänder, wie man sie von Flughäfen kennt, markieren die Laufwege für Festspielgäste – klar nach Ein- und Ausgang getrennt. Ins Haus kommt nur, wer sich zuvor registriert hat. Das geht beispielsweise direkt am Hügel auf dem Gelände des Freiluftbades. Das wurde kurzerhand in ein Registrierungszentrum und eine Teststation umgewandelt.

Wer Karten für eine Aufführung hat, muss Zeit einplanen. Denn bis zu einer Stunde vor Vorstellungsbeginn muss sich jeder registriert haben. Das geht entweder direkt am Hügel oder aber im Vorfeld in den Räumen der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH in der Innenstadt und im Kassenbereich des Museumsneubaus von Haus Wahnfried.

Kanzlerin Angela Merkel kommt

Trotz der strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln haben sich zur Premiere wieder prominente Gäste angekündigt. Auf der Liste stehen allerdings in diesem Jahr keine internationalen Besucher. In ihrem letzten Jahr als Bundeskanzlerin wird aber Angela Merkel (CDU) erwartet. Seit Jahren zählt sie zu den treuen Festspielgästen.

Ebenfalls von der Bundesregierung kommen wollen beispielsweise Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU). Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dessen Kollegen Tobias Hans aus dem Saarland und Michael Kretschmer aus Sachsen (beide CDU) haben ihr Kommen angekündigt. Unter den Premierengästen befinden sich auch der EKD-Ratsvorsitzende und Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, und der Erzbischof des Erzbistums Bamberg, Ludwig Schick. Auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis aus Regensburg, Schauspieler Francis Fulton-Smith sowie der Kabarettist Michl Müller wollen kommen.