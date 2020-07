Bayreuther Festspiele: BR überträgt Konzert und Jahrhundert-Ring

Obwohl die Bayreuther Festspiele 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, wird es Richard Wagners Musik zu erleben geben. Dazu arbeiten die Bayreuther Festspiele, der Bayerische Rundfunk und der Fernsehsender 3sat zusammen.

BR Klassik überträgt Konzert live aus dem Festspielhaus

Am 25. Juli, dem Tag, an dem traditionell die Festspiel beginnen, wird auf der Radiowelle BR Klassik um 16.00 Uhr ein Konzert aus dem Festspielhaus live übertragen. Gespielt werden ausgewählte Werke Richard Wagners. Dirigent ist der musikalische Direktor der Festspiele, Christian Thielemann. Als Solisten treten Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt auf. Im Anschluss und auch an den folgenden drei Tagen wird der Ring des Nibelungen in der Inszenierung von Frank Castorf und unter der musikalischen Leitung von Kyrill Petrenko aus dem Jahr 2015 ausgestrahlt.

Jahrhundert-Ring aus dem Jahr 1976 wird gezeigt

Der Fernsehsender 3sat beginnt ebenfalls am 25. Juli mit der Ausstrahlung der Ring-Inszenierung von Harry Kupfer unter dem Dirigat von Daniel Barenboim. Ein weiterer Höhepunkt ist dann die sogenannte "Große Ring Nacht" am 7. August. Dann werden der Fernsehsender ARD Alpha und die Radiowelle BR Klassik den sogenannten "Jahrhundert-Ring" von Patrice Chereau aus dem Jahr 1976 präsentieren.