Bayreuther Festspiele: Aktivisten besetzen zur Eröffnung Bäume

Zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele am Montag besetzen vier Demonstrierende mehrere Bäume im Festspielpark direkt an der Auffahrt zum Festspielhaus Bayreuth. Mit Traversen und mehreren Bannern wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den "notwendigen Schuldenerlass für Länder im globalen Süden" demonstrieren, kündigten die Aktivisten in einer Mitteilung an.

Protest beim Festspielhaus richtet sich an deutsche Elite

"Uns ist es wichtig, diesen Zeitpunkt zu nutzen, um klar zu machen, dass die Länder im globalen Norden an der Klimakatastrophe Schuld sind", so Kletteraktivistin Charlie Kiehne. Mit der Aktion bei den Festspielen wollen die Protestierenden sich gezielt an die "deutsche politische und finanzielle Elite" richten.

Diese Menschen seien mit ihren Entscheidungen maßgeblich dafür verantwortlich, dass Deutschland in Sachen Klimagerechtigkeit kein bisschen von der Stelle komme, so eine Aktivistin. Die Aktion wird von den Aktivistinnen und Aktivisten des Klimabaumhauses Bayreuth durchgeführt und steht mit ihren Zielen im Einklang mit der Bewegung "Debt for climate".

Aktivisten demonstieren in Bayreuth: Polizei vor Ort

Ein Sprecher der Polizei bestätigt auf BR-Nachfrage, dass vor Ort eine nicht angemeldete Demo stattfinde. Aktuell (25.07.22, 05.40 Uhr) sind Beamte vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen.