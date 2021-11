Bayreuther Christkindlesmarkt: Die ersten Buden stehen

In genau einer Woche startet der Bayreuther Christkindlesmarkt. Bereits ab heute wird für die Vorbereitungen die Fußgängerzone zwischen Hohenzollernring und Kirchgasse gesperrt.

Bayreuth: Vorbereitungen auf Christkindlesmarkt haben Folgen

Das heißt, auch der Lieferverkehr ist nur noch eingeschränkt möglich, teilt die Stadt mit. Lediglich die Zufahrt zu den Privatstellplätzen in der Frauengasse ist frei. Auch das Radfahren im Marktgelände ist verboten.

Längerer Christkindlesmarkt und Standgebühr entfällt

Der Bayreuther Christkindlesmarkt beginnt in diesem Jahr bereits am 15. November und ist somit eine Woche länger als üblich. Die Schausteller hatten um die Verlängerung gebeten, da sie durch die Ausfälle zahlreicher Märkte in den vergangenen Monaten zu kämpfen haben. Der Stadtrat hatte sich für die Verlängerung ausgesprochen und auch entschieden, dass die Standgebühr für die Schausteller in diesem Jahr entfällt.

Über einen Monat in der Vorweihnachtszeit geöffnet

Bereits jetzt stehen die ersten Buden am Marktplatz. Die offizielle Eröffnung des Christkindlesmarktes ist aber erst in der kommenden Woche – das Ende ist dann der 23. Dezember. Vom Marktbetrieb ausgenommen sein wird der "Totensonntag" am 21. November.