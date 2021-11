Der Bayreuther Christkindlesmarkt bleibt vorerst geöffnet. Das hat die Stadt Bayreuth mitgeteilt.

Bayreuther Christkindlesmarkt bleibt vorerst geöffnet

Am Mittag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine landesweite Absage der Weihnachtsmärkte in Bayern angekündigt. Die Stadt Bayreuth rechnet damit, dass im Bayerischen Landtag am Dienstag Details der Schließungen erarbeitet werden.

Offizielle Eröffnungsveranstaltung entfällt

Bis dahin soll der Weihnachtsmarkt in Bayreuth geöffnet bleiben, am Samstag und Montag. Am Totensonntag ruht der Marktbetrieb ohnehin. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung des Weihnachtsmarkts am Montag entfällt.

Die Bayreuther wollen auch prüfen ob im Falle einer Absage die Möglichkeit bestehe, einzelne Marktbuden in der Stadt stehen zu lassen. "Wir werden die Vorgaben der Staatsregierung, sobald sie uns vorliegen, auf die damit verbundenen Konsequenzen hin prüfen", betont Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU).

Auch Winterdorf rechnet mit Schließung

Auch das Bayreuther Winterdorf rechnet aktuell damit, ab Mittwoch der kommenden Woche schließen zu müssen, erklärt Geschäftsführer Maximilian Vogel gegenüber dem BR.