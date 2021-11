18.11.2021, 19:55 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Bayreuther Christkind vorgestellt

Eine 16 Jahre alte Gymnasiastin ist Bayreuths neues Christkind. Bereits in wenigen Tagen steht ihre erste große Aufgabe in dieser Rolle an. Wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr aber wieder vieles anders sein.