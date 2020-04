Bayreuther Bund Naturschutz fordert temporäre Radspuren

Einen Abstand von 1,50 Meter sollte jeder Autofahrer halten, der an einem Fahrradfahrer vorbeifährt – das galt bereits vor Corona-Zeiten. Durch die Pandemie sollen diesen Abstand nun auch Fußgänger einhalten. Damit der geforderte Mindestabstand von 1,50 Metern im Fuß- und Radverkehr eingehalten werden kann, fordert der Bund Naturschutz (BN) in Bayreuth nun unter anderem während der Corona-Pandemie temporäre Radspuren auf mehrspurigen Straßen.

Geringeres Tempo würde weniger Unfälle verursachen

Der Verband plädiert außerdem für autofreie Zonen und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde in der Stadt als Sofortmaßnahme in der Corona-Krise. Dadurch würden die Krankenhäuser entlastet, weil weniger Verkehrsunfälle passierten, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung.

Stadt Bayreuth hält sich bedeckt

Der Frage, ob solch ein Konzept umsetzbar sei, wich Joachim Oppold aus. Der Pressesprecher der Stadt Bayreuth teilt dem BR auf Anfrage mit, das müsse jede Kommune selbst entscheiden. Wichtig sei, dass solche Maßnahmen von allen Verkehrsteilnehmern akzeptiert würden. Wenngleich Oppold darauf verwies, dass Bayreuth das Prädikat "Fahrradfreundliche Kommune" besitzt, sei er sich bewusst, dass noch einiges für den Fußgänger- und Radverkehr getan werden müsse. Unabhängig von der Corona-Krise sei dieses Thema eine Daueraufgabe. Oppold betonte zudem, dass Autofahrer in Bayreuth nur an wenigen Hauptverkehrsstraßen mit der Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde fahren dürften.