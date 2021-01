Bayreuther Brauer Oscar Maisel mit 90 Jahren gestorben

Oscar Maisel, der ehemalige Chef der Bayreuther Brauerei Maisel, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Nach Angaben der Brauerei starb Oscar Maisel bereits am vergangenen Samstag. Bis zum coronabedingten Lockdown im März 2020 sei er – trotz des hohen Alters – noch täglich in der Brauerei an der Hindenburgstraße anzutreffen gewesen, heißt es in einem Nachruf der Brauerei auf den Seniorchef. Das Unternehmen nimmt gleichzeitig Abschied von Oscars Frau Louise Maisel, die kurz vor ihrem Mann gestorben war.

Weltberühmtes Hefeweizen "Maisel's Weisse"

Oscar Maisel zeichnete sich durch seine innovativen Ideen aus. Unter seiner Leitung – gemeinsam mit Bruder Hans – wurde das heutige "Maisel's Weisse"-Hefeweizen eingeführt, mit dem die Brauerei auch außerhalb Deutschlands bekannt wurde. Im Jahr der Einführung – 1955 – hieß es noch "Champagner-Weizen".

45 Jahre lange führte Oscar Maisel das Familienunternehmen. Heute ist sein Sohn Jeff Geschäftsführer der Brauerei. Oscar Maisel engagierte sich neben seiner unternehmerischen Tätigkeit auch im Bayerischen Brauerbund sowie bei den Freien Brauern.