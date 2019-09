Bayreuther Bibliothek: Ausstellungen zum Humboldt-Jubiläumsjahr

"Visualization Humboldt" ist ein Ausstellungsprojekt mit jeweils vier Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland und Nicaragua. Das Projekt schafft eine Brücke zwischen Deutschland und Lateinamerika, wo Humboldt noch heute hoch verehrt wird. Die vielfältige Ausstellung zeigt die Überlegungen der acht Künstlerinnen und Künstler aus ungewöhnlichen Perspektiven.

Wanderausstellung konzipiert

Sie war von Anfang an als Wanderausstellung konzipiert. Die Kunstwerke wurden deswegen nicht nur nach Originalität, Idee und künstlerischer Aussage ausgewählt, sondern auch in Bezug auf ihre Transportfähigkeit, damit sie wie Humboldt um die Welt reisen können. Das tun sie mittlerweile seit Oktober 2016. Die offizielle Vernissage der Ausstellung in der Bayreuther Stadtbibliothek findet am 10.09.2019 statt.

Leben und Wirken

Unter dem Titel "Humboldts Leben" widmet sich darüber hinaus eine weitere, mobile Ausstellung des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums auf zehn Tafeln den wichtigsten Lebensstationen Humboldts. Im Mittelpunkt steht Humboldts Leben und Wirken in Goldkronach und der Region. Er engagierte sich für soziale Verbesserungen der Arbeitssituation im Bergbau und modernisierte diesen technisch. Sein Einsatz für die Bildung der Arbeiter wird ebenso thematisiert wie seine weltweiten Forschungsreisen. Beide Ausstellungen sind bis zum 28. September in der Bayreuther Stadtbibliothek zu sehen.