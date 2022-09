Bayreuther Auswanderer als Selbstversorger in Rumäniens Bergen

Nachhaltig: Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten

Im Mittelpunkt steht beim Leben in den Westkarpaten der Nachhaltigkeitsaspekt. "Ich möchte regenerative Landwirtschaft betreiben", erklärt Pohl. So habe er beispielsweise zwei kleine Waldgärten mit Äpfeln, Birnen und Beeren. Diese sollen in ein paar Jahren sich selbst überlassen werden. Dann sollen dort auch Quitten, Pflaumen und Nüsse wachsen.

Im eigenen Permakulturgarten pflanzen die Auswanderer allerhand an. Neben Brokkoli, Blumenkohl, Salaten und Zucchini wachsen dort viele Tomaten. "Ich liebe Tomaten, wir haben immer mindestens sechs verschiedene Sorten", sagt Andreas Pohl. Dabei kommt einiges zusammen. Vieles davon isst die Familie selbst: Andreas, seine Frau Ioana und Tochter Dhalia, die kürzlich in Rumänien eingeschult wurde. Doch es bleibt immer etwas übrig. "Einen Teil verkaufen wir und einen anderen Teil bieten wir unseren Gästen an."

Gäste und Helfer über das Internet gefunden

Über eine Internetplattform können Gäste zur Übernachtung vorbeikommen und sich näher über Permakultur informieren. Das ist ein nachhaltiges Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau, den Andreas Pohl und seine Familie in den Karpaten betreiben. Ebenfalls über das Internet hat die Familie Kontakt zu freiwilligen Helfern aus den Vereinigten Staaten und Frankreich bekommen, die Interesse an dem nachhaltigen Leben hatten und für Übernachtung und Verpflegung dort übernachteten. Sie halfen bei der Ernte und allem, was sonst so anfiel.

Von der Grundsteinlegung an hat Andreas Pohl sein Projekt, dem er den Namen "Dupa Gard" gegeben hat, online dokumentiert, damit sich Interessierte darüber informieren können. "Dupa Gard" bedeutet wörtlich übersetzt "hinter dem Zaun". Es bezeichnet hier den Dorfrand. "Wir haben unser Haus zwischen Wildnis, Weiden und den Dorfrand am Hügel, daher passt der Name doch sehr gut", so Pohl.

Nur bei Besuchen in der Heimat zu haben: Bayreuther Bier und Leberkäse

Pohl fühlt sich in der Gegend wohl. Neben der Familie seiner Frau hat er auch Freunde in der Umgebung. Die Dorfgemeinschaft hält eng zusammen. Man helfe sich gegenseitig, erzählt der 34-Jährige. "Wir bekommen zum Beispiel Milchprodukte und Eier von unseren Nachbarn".

An manchen Tagen vermisst Pohl Verwandte und Freunde sowie regionale Spezialitäten aus der Heimat dennoch. "Ich esse sehr gern Leberkäse, den gibt es hier leider nicht, genauso wie Bayreuther Bier. Bei jedem Besuch in der alten Heimat nehme ich mir aber ein paar Kästen mit", so Pohl.