Bayreuth wird wieder mit Wasser versorgt

Nach einem Wasserrohrbruch heute Morgen in Bayreuth normalisiert sich die Lage zusehends. Viele Stadtteile konnten wieder ans Netz angeschlossen werden. Nur Meyernberg, Saas, Destuben und der Rote Hügel sind noch ohne Wasserversorgung.

Bald wieder alle Stadtteile am Wassernetz

Die Bewohner in diesen Gebieten sollen bis zum späten Nachmittag wieder ans Netz angeschlossen werden. Der Rohrbruch wurde um 8 Uhr in der Nibelungenstraße festgestellt. Nachdem sich in einem Hochbehälter eine Schutzklappe aktivierte, hatten viele Bewohner in Bayreuth kein Wasser mehr. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinen größeren Gebäudeschäden.

Insgesamt sind im Gebiet um die Nibelungenstraße 50.000 Liter Wasser ausgelaufen. Die Polizei musste teilweise Straßen sperren.