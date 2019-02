Bayreuth wieder mit Wasser versorgt

Am Samstagmorgen war um 8.00 Uhr in der Nibelungenstraße zwischen der Walkürenstraße und dem Wilhelmsplatz eine Hauptwasserleitung gebrochen. Da dort in kurzer Zeit rund 50.000 Liter Wasser ausgetreten sind, hat ein Schutzsystem in einem Hochbehälter der Stadtwerke Bayreuth ausgelöst, das verhindert, dass der Behälter leer läuft. Das war der Grund dafür, dass ab diesem Zeitpunkt etwa halb Bayreuth – genauer der nördliche, westliche und südliche Teil – von der Wasserversorgung abgeschnitten war.

Stadtwerke den ganzen Tag im Einsatz

"Unsere Mitarbeiter haben sofort mit Hochdruck daran gearbeitet, das kaputte Rohr vom Netz zu trennen und die Schutzklappe des Behälters wieder langsam zu öffnen", sagt Stadtwerke-Sprecher Jan Koch. So ging Stadtteil für Stadtteil wieder ans Netz. In den frühen Nachmittagsstunden hatten lediglich die höher gelegenen Stadtteile Meyernberg, Saas, Destuben und Roter Hügel noch kein Wasser. Gegen 16:30 Uhr waren auch diese Bereiche wieder mit Wasser versorgt.

Weiterhin Straßensperrung

Bis die Straße allerdings neu asphaltiert ist, bleibt die Sperrung zwischen der Walkürenstraße und dem Wilhelmsplatz bestehen. Der Stadtbusverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.