Bayreuth: Vier Verletzte und Stau nach Unfall auf der A9

Am Sonntagmittag hat es bei einem Unfall auf der A9 bei Bayreuth vier Verletzte gegeben. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro, berichtet die Polizei.

Unfall mit drei Fahrzeugen auf A9 bei Bayreuth

Ein 19-jähriger Autofahrer war auf der A9 am Ende der Einhausung in Fahrtrichtung Nürnberg einem anderen Wagen in das Heck gefahren. Beide Autos gerieten ins Schleudern und touchierten dabei einen Geländewagen. Dieser prallte daraufhin gegen die Betongleitwände der Fahrbahn.

Vier Verletzte und Stau nach Unfall bei Einhausung

Drei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, einer mittelschwer. Alle wurden im Klinikum Bayreuth behandelt. Die A9 und die Einhausung mussten für drei Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch im Stadtgebiet Bayreuth kam nach Angaben der Polizei zu Staus.

