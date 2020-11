Bayreuth verdoppelt Geld für Radverkehr

Der Bayreuther Stadtrat hat entschieden, die Investitionen in den Radverkehr zu erhöhen. Allerdings soll die Bürgerinitiative Radentscheid Bayreuth ihre Pläne für ein Bürgerbegehren zurückziehen. Die Initiative hatte zuvor einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, den rund 5.000 Bürger unterzeichnet hatten. Das Rechtsamt der Stadt sowie der Ferienausschuss des Stadtrats hatten die zehn Forderungen aber für unzulässig erklärt. Das hatte der Stadt teils harsche Kritik eingebracht.

Grüne und BG fordern noch mehr Geld für den Radverkehr

Die Stadt will künftig 15 Euro pro Einwohner und Jahr in den Radverkehr investieren. Bisher waren es 7,50 Euro. Sollte es der Haushalt der Stadt erlauben, sei bis 2026 eine Steigerung auf 20 Euro jährlich denkbar, so Bayreuths Zweiter Bürgermeister, Andreas Zippel (SPD). Mehr sei aber nicht möglich. Der Forderung der Stadträte Georg Kämpf (Bayreuther Gemeinschaft) und Klaus Wührl-Struller (Bündnis90/Die Grünen), 30 Euro im Jahr zu zahlen, sei nicht realisierbar, sagt Zippel. Er gab zu bedenken, dass der Haushalt aufgrund der Corona-Pandemie sehr angespannt sei.

Bayreuther Stadträte uneins

Die Stadträte reagierten unterschiedlich auf die Entscheidung. Letztlich war von einem "Erfölgchen" (Klaus Wührl-Struller/Grüne) und "keiner Ehren- aber immerhin einer Siegerurkunde" (Thomas Bauske/SPD) die Rede. Als "überfällig und viel zu spät" bezeichnete hingegen Louisa Hübner von den Grünen den Beschluss. "Unsere Erde brennt und wir löschen hier mit ein paar Wassereimern", sagt Hübner weiter.

Monatelange Diskussion um Radverkehr in Bayreuth

Nach der teils hitzige Diskussion waren sich zumindest aber alle Fraktionen einig: So viel wie in den vergangenen Monaten wurden in den letzten Jahren nicht über das Thema Radfahren gesprochen.