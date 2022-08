Bayreuth verbietet Kies- und Schottergärten

Die grüne Infrastruktur in Bayreuth soll optimiert werden. Wie die Stadt am Montag mitteilt, sind neue Kies- und Schottergärten somit verboten. Bereits Ende 2020 hatte der Stadtrat eine Satzung verabschiedet, die die Gestaltung von Vorgärten, Flachdächern oder auch Freiflächen für private Kinderspielplätze geregelt hat. Diese sogenannte "Freiflächengestaltungssatzung" hat der Stadtrat nun präzisiert.

Klimaschutz: Stadt Bayreuth sieht Handlungsbedarf

Das Regelwerk soll einen Beitrag zur Optimierung der grünen Infrastruktur in Bayreuth leisten. Außerdem soll das Stadt- und Landschaftsbild zielgerichtet verbessert werden. Die Stadt sehe in Anbetracht des Klimaschutzes Handlungsbedarf für mehr Grün, insbesondere im Bereich der Vorgärten, heißt es. Diese würden das Stadtbild prägen. Kies- und Schottergärten sowie Kunstrasen sind demnach in einem Umfang von mehr als zwei Prozent der Grundstücksfläche unzulässig. Fachgerecht angelegte Steingärten mit Trockenmauern und einem mindestens 60-prozentigen Anteil an Blüh- und Polsterpflanzen seien hingegen erlaubt.

Bei Verstößen gegen Schottergarten-Verbot droht Bußgeld