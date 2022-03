Bayreuth: Vandalismus in der Wilhelminenaue

Hans Peetz schraubt im Oratorium auf der Wilhelminenaue Holzbänke ab. Die bunten Sitzgelegenheiten sind angekokelt, mit Wachs vollgetropft, verschmutzt oder zertreten worden. Dazwischen liegen Glasscherben, Zigarettenkippen, Müll. Der Vorsitzende des Fördervereins für das ehemalige Bayreuther Landesgartenschaugelände will die einfachen Bretterkonstruktionen mit nach Hause nehmen und dort reinigen, schleifen und neu streichen. Das sei halt eben so, schmunzelt er, noch habe er seine Geduld nicht verloren. Und schraubt weiter Bänke ab.

Kaum renoviert, schon wieder beschädigt

Doch es ärgert den pensionierten Dekan schon, dass ausgerechnet das Oratorium – eine Art Freiluftkirche – immer wieder das Opfer von Zerstörungswut ist. Der halbrunde bunte Bretterbau ist nicht leicht einzusehen. Hier stört einen kaum jemand. Erst vor einem Jahr hat er das Oratorium zusammen mit dem Förderverein und freiwilligen jugendlichen Helfern renoviert. Jetzt haben schon wieder zahlreiche bunte Glasscheiben aus der Dachkonstruktion einen Sprung, weil Steine darauf geworfen wurden und ein paar Randalierer darauf herumgeklettert sind. Immerhin: Einige von denen wurden von der Polizei ermittelt, weil Filmchen der Kletteraktion in den sogenannten sozialen Medien aufgetaucht sind. Hans Peetz wünscht sich, die Polizei würde öfter in der Wilhelminenaue Präsenz zeigen.

Täglich Müll aufsammeln

Die Polizei fährt immer wieder Streife auf dem 65 Hektar großen, frei zugänglichen Gelände am Roten Main. Dazu sie von Ostern bis zum Herbst ein Wachdienst unterwegs, erklärt Robert Pfeifer, Leiter des zuständigen Stadtgartenamtes. Und natürlich seine Leute, die mehrmals am Tag die Wege abfahren, Müll aufsammeln und Schäden reparieren. Früh um 6 Uhr würden sie ihre erste Runde drehen – auch am Sonntag. Pfeifer steht an einem der beiden Grillplätze. Ein Grillrost fehlt, wird gerade in der Werkstatt repariert. War wohl wieder jemand übermütig beim Feiern. Unter dem Grill und außen herum der übliche Müll: Kronkorken, Essensverpackungen, Scherben und immer wieder Kippen … ihren Müll lassen nicht nur die jungen Leute liegen.

Alles wird demoliert

Vorletzte Woche rückte die Feuerwehr in die Wilhelminenaue aus. Etliche Quadratmeter eines Schilffeldes beim beliebten Kletternetz brannten lichterloh. Ob eine Zündelei, ein Lagerfeuer oder eine weggeworfene Kippe die Ursache war, wird momentan noch ermittelt. Das Schilf wächst wieder nach, die zwei beschädigten Bäume dürften sich erholen, aber ärgerlich sei es allemal. Einige Tausend Euro Schaden im Jahr kämen immer zusammen, erzählt Pfeifer. Mal wurden über 20 Lampen am Dammweg demoliert, mal die Tür einer Ökotoilette eingetreten, die Sitzflächen der Riesensofas aufgeschlitzt, am Torhäuschen wurden Bretter rausgetreten und alles mit Tags vollgeschmiert ... to be continued.

Mit den Feiernden reden

Die Wilhelminenaue ist beliebt und gut besucht – vor allem an schönen Wochenenden. Die Besucherinnen und Besucher spazieren, liegen in der Sonne, treiben Sport, picknicken, feiern - gerne auch nachts. Und so soll es auch sein, dazu sei die Wilhelminenaue da, sind sich Robert Pfeifer, Hans Peetz und Cornelius "Coco" Sturm einig. Sturm betreibt den Kulturkiosk zur Seebühne, in den auch schon eingebrochen wurde. Er geht schon mal zu den Feiernden hin und redet mit ihnen. Das sei besser, als gleich loszupoltern oder mit der Polizei zu drohen. Wenn man ihnen erkläre, dass sie sich durch ihren Vandalismus angreifbar machen und so nur noch mehr Kontrollen erfolgen würden, hätten sie oftmals ein Einsehen. Manchmal teile er auch Mülltüten aus und hole sie gefüllt wieder bei den Feiernden ab. Freilich gebe es auch welche, die seien unbelehrbar, meint Sturm.

Keiner will die vollständige Kontrolle

Reden mit den meist jugendlichen Feiernden, die Gefahr laufen, sich mal daneben zu benehmen, das will auch Robert Pfeifer. Bei der Stadt Bayreuth überlegen sie, sogenannte Parkscouts einzuführen. Das sollen vor allem junge, geschulte Leute sein, die sich auf Augenhöhe mit den Feiernden bewegen, so vielleicht Einfluss aufs Geschehen nehmen können. Auch Hans Peetz findet das gut. Die Wilhelminenaue soll schließlich ein offener Park bleiben. Überwachungskameras überall möchte niemand. Die schrecken Randalierer zwar merklich ab, sind aber rechtlich umstritten.