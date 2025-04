Ursache für Kettenkarussell-Unfall wohl technischer Defekt

Was schon vermutet wurde, haben das Polizeipräsdium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag bestätigt: Ein technischer Defekt gelte derzeit als wahrscheinliche Ursache für das Unglück auf dem Bayreuther Frühlingsfest. Bei dem Kettenkarussell-Unfall am Ostermontag waren sechs Personen zwischen zehn und 32 Jahren verletzt worden. Sie konnten mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen. Spezialisten wurden mit der Untersuchung des Fahrgeschäfts beauftragt.

Ermittlungen gegen Betreiber dauern an

Die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth untersuchten zusammen mit einem Sachverständigen den genauen Unfallhergang. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Gondeln des Kettenkarussells beim Absenken zu schnell gedreht.

Nach Abschluss der Untersuchungen wurde das Kettenkarussell vom Festplatz abgebaut. Die Ermittlungen gegen den Betreiber des Fahrgeschäfts wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung dauern demnach noch an. Das Frühlingsfest läuft derweil ohne Partymusik noch bis Sonntag weiter.

Zeugen weisen auf Reparaturarbeiten hin

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gaben Zeugen an, dass im Vorfeld des Vorfalls Reparaturarbeiten an dem Fahrgeschäft durchgeführt wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen diesen Arbeiten und dem festgestellten Defekt besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die bei dem Unfall verletzten Menschen konnten das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Schausteller hatten sie im Krankenhaus besucht und ihnen mit kleinen Geschenken ihre Anteilnahme gezeigt.