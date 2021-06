Bayreuth und Kulmbach ereilt die Impfmüdigkeit

Mehr als 91.000 Menschen haben in Stadt und Landkreis Bayreuth mittlerweile ihre Erstimpfung bekommen, das entspricht einer Impfquote von 51,1 Prozent. Im Nachbarlandkreis Kulmbach liegt die Quote sogar bei 55,1 Prozent, was aber auch an der niedrigeren Einwohnerzahl liegt. Beide Kreise sind damit auf einem guten Weg, das Ziel der Staatsregierung zu erreichen, dass bis zum Beginn der Sommerferien 70 Prozent Erstimpfungen durchgeführt wurden.

Auch bei den Zweitimpfungen liegen die beiden Kreise gut im Rennen: in Kulmbach und in Stadt und Landkreis Bayreuth haben jeweils 39,4 Prozent der Bevölkerung bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Trotz der positiven Entwicklung haben beide Kreise ein Problem: Immer wieder würden Einladungen zu Impfungen nicht angenommen. Kulmbach und Bayreuth sind nicht die einzigen Regionen in Bayern, die eine gesunkene Impf-Nachfrage melden.

Urlaub ein möglicher Grund für abgesagte Corona-Impfung

Oliver Hempfling, Leiter des Corona Krisenstabes im Kulmbacher Landratsamt, vermutet dahinter verschiedene Ursachen. So sei eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit der Pandemie bei den Menschen zu beobachten. Der allgemeine Impffortschritt und stark gesunkene Corona-Inzidenzzahlen würden dazu beitragen, so Hempfling gegenüber dem BR. Dazu käme, dass Impftermine auch deshalb nicht angetreten würden, weil es Überschneidungen mit der Urlaubsplanung gebe.

Es sei völlig unzweifelhaft, dass viele Menschen nach dem Corona-Jahr Urlaub dringend nötig hätten, so Hempfling weiter. Aber dann sollten die Betroffenen auch die Impftermine umbuchen. Das sei problemlos möglich. Manche Reisen bedingten grundsätzlich einen kompletten Impfschutz. Außerdem sei die Gefahr, sich ungeimpft im Urlaub mit dem Coronavirus zu infizieren, nicht zu unterschätzen.

Impfzentrum und Hausarzt: Impftermine doppeln sich

Durch die Aufhebung der Priorisierung und die Impfungen bei Haus- und Betriebsärzten komme es immer wieder zu Dopplungen bei Impfterminen. Sowohl in Bayreuth als auch in Kulmbach appellieren die Verantwortlichen an die Menschen, ihre Profile beim Bayerischen Impfportal zu löschen, sobald sie vom Haus- oder Betriebsarzt geimpft wurden. So könnten die freigewordenen Termine an andere, bisher ungeimpfte Personen vergeben werden.

Kulmbach will "Delta-Herbst" verhindern

Die wegen Absage übriggebliebenen Impfdosen würden keineswegs verfallen, sondern an andere Impfwillige vergeben. Denn es gelte, eine vierte Welle oder auch einen sogenannten "Delta-Herbst" zu vermeiden, erklärt Hempfling. Das funktioniere nur, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen würden, heißt es einstimmig aus den Landratsämtern.

Die Delta-Variante war zuletzt nicht nur im Landkreis Kulmbach nachgewiesen worden. Auch in anderen oberfränkischen Regionen wurden mehrere Fälle der Mutation bestätigt.