Bayreuth und Bamberg: "Kein Weihnachtsmarkt", nur einzelne Buden

Nach der Absage aller Weihnachtsmärkte in Bayern ist auch in Oberfranken die Enttäuschung unter den Schaustellern groß gewesen. In Bayreuth und Bamberg sollen betroffene Verkäufer dennoch ihre Waren anbieten dürfen.

Bayreuth: Elf Standbetreiber in der Innenstadt

Wie die Stadt Bayreuth bekannt gab, können zumindest elf Stände einheimischer Beschicker – verteilt über den ganzen Innenstadtbereich – bleiben. Die Stadtverwaltung weist aber ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei weder um einen Weihnachtsmarkt noch um ein Ersatzangebot für einen Christkindlesmarkt handle. Deshalb wurde auch das Kinderkarussell vor der Spitalkirche und dem Finanzamt abgebaut. Und auch auf Glühweinstände muss verzichtet werden.

Die Stände haben werktags von 9 bis spätestens 20 Uhr geöffnet, sonntags bleiben sie geschlossen. In den Eingangs-, Anstell- und Begegnungsbereichen der Verkaufsstände gilt eine FFP2-Maskenpflicht, teilt die Stadt mit.

Bamberg: Verkaufsstände auch außerhalb des Zentrums

In Bamberg sollen die am stärksten betroffenen Marktkaufleute ebenfalls an unterschiedlichen Standorten in der Stadt ihre Waren anbieten dürfen. Auch Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) betonte, dass es sich nicht um einen Ersatzweihnachtsmarkt handele, sondern nur einzelne Stände ohne Alkoholausschank ihre Waren verkaufen dürfen.

Die Verkaufsstände sollen bis zum 23. Dezember von 8 bis 20 Uhr geöffnet haben dürfen. Neben Standorten in der Innenstadt sollen Schausteller auch außerhalb des Zentrums stehen können: Mögliche Standorte befinden sich unter anderem im Erba-Park, in der Gartenstadt oder am Troppauplatz.