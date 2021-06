vor 35 Minuten

Bayreuth: Unbekannte stehlen Tabak im Wert von 10.000 Euro

Die Polizei in Bayreuth sucht nach Unbekannten, die nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Einweganzügen und mit einem Sack voller Zigaretten geflüchtet sind. Die Beute sollen einen Wert von rund 10.000 Euro haben.