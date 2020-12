Bayreuth Tigers verschenken Führung und verlieren gegen Freiburg

Die Bayreuth Tigers haben am Dienstagabend (15.12.20) ihr Spiel in der Deutschen Eishockeyliga 2 gegen den EHC Freiburg mit 3:4 verloren. Dabei lief es anfangs gut. 20 Minuten lang dominierte das Bayreuther Team die Partie und ging mit 2:0 in Führung.

Bayreuth Tigers ziehen positives Fazit

Im zweiten Drittel nahm der Gegner aus Freiburg den Bayreuthern das Heft aus der Hand. Am Ende verloren die Bayreuther 3:4 im heimischen Stadion. Sie liegen damit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Dennoch konnte das Bayreuther Team aus dem Spiel auch etwas Positives ziehen, weil die Tigers nach einigen Spielen endlich wieder in Führung hatten gehen können.

Komplettes Team in Quarantäne

Im November hatten die Bayreuth Tigers für ein Wochenende alle Spiele absagen müssen. Ein Akteur war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für die Mitspieler war von den Behörden häusliche Quarantäne angeordnet worden.