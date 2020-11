Bayreuth Tigers: Komplettes DEL2-Team in Quarantäne

Die DEL2-Mannschaft "Bayreuth Tigers" muss mehrere Spiele absagen. Wie der Verein mitteilt, hat sich fast das gesamte Team in Quarantäne begeben müssen. Die Anordnung des Gesundheitsamtes gelte bis 21. November, so der Verein.

Corona-Fall mit leichten Symptomen im DEL2-Team

Trotz genauester Einhaltung aller Vorschriften sei erneut ein Corona-Fall im Bayreuther Eishockeyteam aufgetreten. Der positiv getestete Akteur zeige leichte Symptome, aber es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut", heißt es weiter. Der Betroffene habe leichte Symptome festgestellt und diese sofort angezeigt.

Häusliche Quarantäne nach positivem Test angeordnet

Ein erster Schnelltest am Tag darauf sei negativ gewesen. Auf Anordnung der Geschäftsführung der Bayreuth Tigers habe sich der Betroffene vorsichtshalber in häusliche Quarantäne begeben und sei somit vom restlichen Team separiert gewesen. Ein weiterer durchgeführter PCR-Test habe dann ein positives Ergebnis angezeigt. Daraufhin hätten die Behörden in Bayreuth reagiert, heißt es weiter.

Abgesagte Spiele gegen Bad Nauheim und Bad Tölz

Die angesetzten Spiele für dieses Wochenende gegen Bad Nauheim und Bad Tölz werden verlegt. Über das weitere Vorgehen und die Neuansetzungen der beiden Partien informieren die DEL2 und die Bayreuth Tigers Anfang der kommenden Woche.

Quarantäne für zweites Profiteam aus Bayreuth

Erst kürzlich hatte sich ein Bayreuther Profiteam in häusliche Quarantäne begeben müssen. Bei den Basketballern von Medi BAyreuth waren zwei Coronatests positiv ausgefallen. Nach abgesagten bzw. verschobenen Spielen ist die Mannschaft mittlerweile wieder spielbereit.