Bayreuth: Tatverdächtiger nach Attacke auf Politiker verhaftet

Der Bayreuther SPD-Stadtrat Halil Tasdelen ist Opfer eines mutmaßlich rassistisch motivierten Angriffs geworden. Der Lokalpolitiker war am Freitag, an seinem 49. Geburtstag, vor seinem Haus zunächst ausländerfeindlich beschimpft, dann ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt worden. Inzwischen wurde ein Verdächtiger festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth ermitteln.

Halil Tasdelen: "Ich habe geblutet wie ein Schwein"

Die Attacke auf den Lokalpolitiker ereignete sich, als er sich auf der Straße mit einem Bekannten unterhalten hat. Plötzlich wurde er von einer 39-jährigen Frau und einem 35-jährigen Mann zunächst ausländerfeindlich beschimpft, dann kam der mutmaßliche Täter über die Straße und griff ihn an.

"Dann gibt er mir die Kopfnuss, die Nase war total verbogen, ich habe geblutet wie ein Schwein." Halil Tasdelen, SPD-Stadtrat in Bayreuth

Nasenbein zweimal gebrochen - "Was weh tut, ist die Seele"

Das Nasenbein ist zweifach gebrochen. Der Täter konnte flüchten. Tasdelen ist geschockt von dem Angriff: "Das, was weh tut, ist die Seele, ist das Herz, wo du sagst, hey, was ist denn los, wann kommst Du an, wann ist es deine Heimat?"

Integrationsbeauftragte der Staatsregierung ist erschüttert

Die Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung und Bayreuther Landtagsabgeordnete, Gudrun Brendel-Fischer (CSU), ist erschüttert von diesem Übergriff.

"Wir sind natürlich alle schockiert, dass in Bayreuth so etwas passiert, Herr Tasdelen ist ein Musterbeispiel, für gelungene Integration. Und in diesem Fall hat es einen Kommunalpolitiker getroffen, aber auch wenn es jetzt einen Asylbewerber getroffen hätte, wäre es genauso schlimm." Gudrun Brendel-Fischer, Bayerische Integrationsbeauftragte

Die Kripo Bayreuth konnte den 35-jährigen mutmaßlichen Angreifer inzwischen festnehmen. Seine 39-jährige Begleiterin war von der Polizei noch am Tatort angetroffen worden.