Street-Art-Künstler gestalten Liebesbier Hotel in Bayreuth

Im Hotel gibt es ständig Neues zu entdecken

In der Lobby, die nach oben hin über zwei Etagen offen ist, sitzen Patrizia und Peter und trinken Kaffee. Ihre Blicke wandern die hohen Wände entlang, folgen den Szenen, wie der mit der grünen Frau und dem androgynen Wesen mit den pinken Haaren auf dem Schoß. Zwei Nächte haben die beiden hier verbracht und sind begeistert. Alle Gänge und Treppenhäuser sind besprüht, die Lobby ein Ort zum Entdecken. Patrizia gefällt es, ständig etwas Neues zu entdecken. Peter mag die Kombination aus Beton und moderner Kunst.

Stammgäste buchen ständig andere Zimmer

Hotelmanager Sebastian Wenk berichtet von Gästen, die schon mehrmals im Haus waren und immer wieder ein anderes Zimmer verlangten, weil sie die Street-Art und ihren Variantenreichtum so schätzen. Seit sie das Haus am 1. Januar 2022 eröffneten, steige die Nachfrage. Wenn es die Zeit erlaube, gebe er Führungen durch das Haus.

Neulich sei eine Gruppe hier gewesen, die fünf Zimmer gebucht hatte. Da alle anderen Zimmer belegt waren, hätten die Gäste ihre Zimmer geöffnet und sich gegenseitig zu Besichtigungen eingeladen. Aber es seien nicht nur Kunstfreunde, die ganz bewusst sein Haus buchen würden, meint Wenk. Auch Geschäftsreisende oder Handwerker würde zu ihm kommen. Ein Zimmer wechseln, weil die Graffitis vermeintlich zu krass seien, wollte noch kein Übernachtungsgast, schmunzelt Wenk.

Jedes Zimmer im Liebesbier Hotel ist anders

Sind die Wände der Zimmer fertig designt, die Farben getrocknet und alles durchgelüftet, wird der helle Holzboden verlegt. Danach kommt die Einrichtung in das Zimmer: Doppelbett, Regal, Einbauschränke, Raumtrenner – alles massive Holzmöbel einer bayerischen Schreinerei – dazu ein Bad auf zeitgemäßem Stand. So werden aus den finsteren Zellen, Zimmer mit einer ganz eigenen Note. Jedes sieht anders aus. Die schwarze Grundierung bringt die aufgesprühten Farben besser zum Leuchten. Der helle Holzboden schafft im Kontrast dazu ein wenig Behaglichkeit.

Künstler haben fast völlig freie Hand

"Hyydrane" aus Paris steht, mit Atemmaske gegen die giftigen Dämpfe, auf einem Gerüst in einem künftigen Hotelzimmer und sprüht die Wände an. Ein Zimmer weiter arbeitet "Julietta XLF" aus Spanien an einer bunten Unterwasserszene. Aus allen Zimmern ertönt Musik als Inspiration. Unterdessen haben Finn und "Vertikal1" begonnen, erste Skizzen auf die Wände zu werfen. Die beiden Hamburger stehen am Anfang ihrer Künstlerlaufbahn, organisieren Ausstellungen, arbeiten als Sprayer. Vor der Aufgabe im Liebesbier Hotel hätten sie schon Respekt, meint Finn. Aber auch Street-Art-Künstler würden mit ihren Aufgaben wachsen.

In dem Hotelzimmer wollen sie eine eigene kleine Welt erschaffen, in der die Gäste immer wieder etwas entdecken sollen. Dabei teilen sie sich die Arbeit: Finn kümmert sich um Schrift und Figuren, "Vertikal1" um die Flächen. Am Ende, so viel verrät Finn noch, soll etwas mit Fischen herauskommen. Wie genau, das wird sich im Verlauf der Arbeit zeigen.

Einzige Vorgabe an die Künstler: Auf den Bildern darf niemand diskriminiert oder herabgewürdigt werden und auch explizite Gewaltdarstellungen sind nicht erwünscht.

Das Hotel als ewiges Kunstprojekt

Ganz fertig wird das Innendesign wohl nie werden, meint Hotelmanager Sebastian Wenk. Es sei völlig normal, dass die Kunstwerke in Zimmern und Fluren beschädigt würden – durch Koffer, Unachtsamkeit, kleinere Unfälle. Dann würden sie versuchen, diese Graffitis zu reparieren. Doch ab einem gewissen Punkt ginge das nicht mehr und dann käme eben eine neues Sprühwerk an die Wände. Auch seien beispielsweise in der Lobby noch Flächen freigelassen worden, um immer wieder mal eine Künstlerin oder Künstler einzuladen. So verändere sich das Haus ständig und das soll auch so sein, freut sich Wenk. Gefallen muss das Hotelkonzept aber letztlich den Gästen.