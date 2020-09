Bayreuth startet Online-Bürgerdialog zur Digitalisierung

Um die Digitalisierung in Bayreuther Behörden voranzutreiben, können sich Bewohner ab sofort für einen Online-Bürgerdialog registrieren. Ziel sei es, die Digitalisierung für jedermann zugänglich zu machen, heißt es in einem Schreiben aus dem Rathaus.

Stadt Bayreuth will Digitalisierung verbessern

Bei dem Treffen am 5. Oktober wollen sich Vertreter der Stadtverwaltung mit den Bürgern austauschen. Dabei soll der aktuelle Ist-Zustand bei der Digitalisierung durch Ideen von Bürgern verbessert werden. Die Stadt Bayreuth will für die Bereiche Bildung, Kultur, Mobilität und Umwelt ein solches Digitalisierungskonzept entwickeln. Dadurch sollen das bereits bestehende Angebot für Online-Anträge - z.B. für Meldebescheinigungen, Geburtsurkunden oder Kfz-Wunschkennzeichen - erweitert werden.

Zehn Kommunen aus Bayern richten Online-Bürgerdialog aus

Die Stadt Bayreuth ist eine von zehn Kommunen in Bayern, die an diesem Projekt teilnimmt. Zusammen mit Kulmbach und Neustadt bei Coburg richten drei oberfränkische Städte den Online-Bürgerdialog aus. Der Freistaat Bayern fördert das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Digitalisierung Bayern (ZD.B) und der Urban Mobility Innovations GmbH. Eine Teilnahme an der Videokonferenz ist über die Plattform Webex möglich, Interessierte können auch per Telefon an dem Bürgerdialog teilnehmen.