Bayreuth: Stadtrat stoppt freien Eintritt für Kinder ins Freibad

Kinder und Jugendliche können in den Sommerferien nun doch nicht kostenlos ins Bayreuther Kreuzsteinbad gehen. Was der Jugendausschuss dem Stadtrat zuvor empfohlen hatte, hat dieser nun mit knapper Mehrheit abgelehnt, wie die Stadt auf Nachfrage des BR bestätigt. Zur Begründung heißt es unter anderem, die erwarteten Einnahmeausfälle könnten nicht kompensiert werden.

Bürgermeister Zippel: Kinder für Corona-Maßnahmen entschädigen

Beantragt hatte den freien Eintritt für Kinder zwischen sechs und 18 Jahren während der Sommerferien der Bürgermeister und Stadtrat der SPD, Andreas Zippel. Die Stadt könnte damit all jenen etwas zurückgeben, die während der Corona-Pandemie am meisten zurückstecken mussten: eben den Kindern und Jugendlichen, so Zippels Motivation.

Verwaltung: Freier Eintritt ins Schwimmbad nicht finanzierbar

Berechnungen hätten aber ergeben, dass im Falle eines kostenlosen Angebotes mit mehr Kindern als im Vorjahr und damit mit einem zusätzlichen Defizit von rund 48.000 Euro zu rechnen sei, heißt es dazu aus dem Rathaus. Und aufgrund des sowieso schon vorhandenen Defizites bei den Stadtwerken, die das Bad betreiben, könnten zusätzliche Einnahmeausfälle nicht kompensiert werden. Zudem sei damit zu rechnen, dass Inhaber von bereits gekauften Saisonkarten entschädigt werden müssten, was organisatorisch zu großen Problemen führe.

Angespannte Situation am Eingang zum Kreuzsteinbad

Zu guter Letzt stelle die derzeit gültige Einlassbeschränkung auf maximal 1.000 Personen die Badegäste im Kreuzsteinbad bereits jetzt an heißen Tagen auf eine harte Probe. Erst vor wenigen Tagen war es vor dem Bad zu Tumulten gekommen, seitdem überwacht ein Sicherheitsdienst den Bereich.

Die Probleme am Einlass würden durch ein kostenloses Angebot für Kinder und Jugendliche nur noch verschärft und zwar zu Lasten aller anderen Badegäste, heißt es weiter.

Etwas mehr als die Hälfte der 43 Stadträte haben den Vorschlag daher abgelehnt.