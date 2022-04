Bayreuth: Schausteller veranstalten Frühlingsfest selbst

Entgegen früherer Planungen findet ab Karsamstag nun doch das Frühlingsfest auf dem Bayreuther Volksfestplatz statt. 50 Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine erhalten dann Verzehrgutscheine und freien Eintritt in alle Fahrgeschäfte. Die Familien sollen sich von den Strapazen der Flucht erholen, sagt Gudrun Sommerer vom Süddeutschen Verband reisender Schausteller und Handelsleute, auf Nachfrage des BR.

Nach zwei Jahren ohne Feste: Frühlingsfest "überlebenswichtig"

Dass das Frühlingsfest überhaupt stattfindet, liege am Drängen der Schausteller, die auf gute Geschäfte nach der Corona-Pause hofften. Ursprünglich hatten Stadt sowie die Bayreuther Marketing- und Tourismusgesellschaft (BMTG) geplant, das Fest auf den Herbst zu legen. Unter dem Titel "Genussfest" sollte zum einen ein neues Publikum bedient werden, zum anderen habe man einer Bitte der Schausteller entgegenkommen wollen.

Diese hätten darüber geklagt, dass das Frühlingsfest und das Anfang Juni stattfindende Volksfest zu kurz hintereinander über die Bühne gingen und sich das bei der Kauflaune der Besucher bemerkbar mache. Doch das war vor der Corona-Pandemie. Für einige, der nach zwei Jahren ohne Feste arg gebeutelten Schausteller, sei das Fest in den Osterferien mittlerweile überlebenswichtig, sagt Sommerer. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Schausteller aufgegeben.

Stadt Bayreuth erlässt Schaustellern die Pacht

Es würde daher nun doch ausgerichtet und zwar in Eigenregie der Schausteller. Ganz so, wie es die Schausteller vor nunmehr 50 Jahren schon einmal gemacht und damit die Tradition des Bayreuther Frühlingsfestes überhaupt erst begründet hätten. Die Stadt erlasse den Schaustellern zudem die Pacht für den Platz. Fahrgeschäfte und Imbissbuden sollen im Gegenzug diesmal weiter voneinander entfernt aufgebaut werden als üblich, um die Gefahr von Infektionen mit dem Coronavirus unter den Besuchern zu reduzieren.

Frühlingsfest startet mit Feuerwerk in Farben der Ukraine

Gleichzeitig werden mit 28 Schaustellern aus dem gesamten Bundesgebiet mehr Betriebe erwartet als vor der Pandemie. Auf dem Volksfestplatz sollen sie nicht wie sonst üblich entlang einer Gasse angeordnet werden, sondern in Form eines Karrees, um möglichst wenig Gegenverkehr zu produzieren. Das Bayreuther Frühlingsfest beginnt am Samstag mit einem Feuerwerk in den Farben der Ukraine – gelb und blau – und endet am 24. April.

Das Bayreuther "Genussfest" soll dennoch wie geplant vom 16. bis 25. September stattfinden, heißt es von der BMTG. Auch anderswo in Franken sollen 2022 wieder Feste stattfinden: In Erlangen plant die Stadt nach der Corona-Pause allerdings eine ruhigere Bergkirchweih.