Bayreuth richtet Pflegefond für 25.000 Stadtbäume ein

Der Kampf gegen Hitze beschäftigt viele Städte in Bayern. In Bayreuth probiert man nun einen neuen Weg, um die Stadtbäume durch den Sommer zu bringen. Für 100 Euro sei es möglich, einen Baum mit dem für ihn lebensnotwendigen Wasser zu versorgen. Deshalb hat der Bayreuther Stadtrat nun beschlossen, einen Baumpflegefond zu initiieren. Die in den Baumpflegefonds eingezahlten Gelder sollen ausschließlich zur Pflege der Bayreuther Stadtbäume verwendet werden.

Baumbestand für kommende Generationen sichern

Wer sich heute hierfür engagiere, helfe mit, den Baumbestand von morgen und damit eine lebenswerte Stadt für die kommenden Generationen zu sichern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Derzeit gibt es 25.000 Bäume in der Stadt. Weitere 100 kommen noch in diesen Tagen dazu. Es sei eine gewaltige Aufgabe, die Bäume in eine gute Zukunft zu bringen. Viel Pflege und regelmäßiges Gießen seien notwendig.