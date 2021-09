Bayreuth: Rettungshubschrauber "Christoph" feiert 40. Geburtstag

Am 16. November 1981 nahm der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 20" seinen Dienst am Klinikum Bayreuth auf. Es war damals nach "Christoph 1" der zweite ADAC-Hubschrauber, der in Bayern in Dienst gestellt wurde. Seitdem wurden 55.000 Einsätze geflogen.

"Christoph 20" fliegt nicht nur bei Verkehrsunfällen aus

Für ein Drittel seiner Einsätze werde "Christoph 20" zu Unfällen gerufen, dicht gefolgt von Rettungseinsätzen bei Patientinnen und Patienten mit Herz- Kreislaufproblemen. Auch bei Schlaganfällen würde der Rettungshubschrauber gerufen, so Frederic Bruder, Geschäftsführer der ADAC-Luftrettung am Rande der Feierstunde im Hubschrauber-Hangar am Bayreuther Klinikum.

Im vergangenen Jahr war der Bayreuther Christoph 1.288 Mal im Einsatz, 2021 hob der Rettungshubschrauber bislang zu 720 Alarmierungen ab. Besetzt ist der Hubschrauber mit einem Piloten, einem Arzt und einem Rettungssanitäter. Der Einsatzbereich erstreckt sich gewöhnlich über einen Radius von 70 Kilometern Luftlinie rund um Bayreuth. Damit reicht er bis nach Tschechien im Osten, bis Ludwigstadt im Norden, bis Eltmann im Westen und südlich bis Neumarkt in der Oberpfalz.

Bayreuth: Rettungshubschrauber muss kurzzeitig ausweichen

Im Jahr 2023 soll der Hangar am Bayreuther Klinikum neu gebaut werden. Während der Bauarbeiten wird der Hubschrauber auf dem Bayreuther Flugplatz stationiert. Der jetzige "Christoph 20" vom Typ "Eurocopter" ist seit 1981 bereits der dritte Rettungshubschrauber am Klinikum. Vorher kamen zwei Maschinen vom Typ "Bo 105" zum Einsatz, von denen eine 1982 wegen eines Pilotenfehlers abstürzte. Bei dem Unglück kamen drei Menschen ums Leben.