Bayreuth: Rehazentrum soll Bischofsgrüner Höhenklinik ersetzen

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat dem umstrittenen Neubau eines Rehabilitationszentrums in Bayreuth die aufsichtsrechtliche Genehmigung erteilt. Wie Staatsministerin Ulrike Scharf (CSU) in einem Schreiben an die aus Bayreuth stammende Parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme (SPD) mitteilte, ist das Genehmigungsverfahren damit abgeschlossen.

Wirtschaftlichkeit ist entscheidendes Thema beim Klinik-Neubau

Zuvor hatte das Ministerium die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (DRV) angewiesen, die Pläne zur Schließung zweier Rehakliniken in Bayreuth und Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth und den gemeinsamen Neubau an der Lohengrin-Therme in Bayreuth noch einmal zu überprüfen. Dabei sollte insbesondere die Wirtschaftlichkeit aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Baukosten und mangelnder Verfügbarkeit von Baustoffen ins Auge gefasst werden.

Wie Staatsministerin Ulrike Schaf mitteilt, werde sie die Gespräche und Bemühungen über eine Nachnutzung in der Höhenklinik in Bischofsgrün zusammen mit dem federführenden Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege konstruktiv begleiten.

Region Fichtelgebirge: 170 Arbeitsplätze könnten verloren gehen