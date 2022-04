Polizei sucht 17 Jahre altes Mädchen aus Bayreuth

Die Polizei in Bayreuth bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 17 Jahre alten Mädchen. Wie die Beamten mitteilen, ist Monique Diemer bereits am 16. April aus einer Jugendwohngemeinschaft in Bayreuth verschwunden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Hinweise hätten ergeben, dass sich die 17-Jährige im Raum Augsburg aufhalte.

17-Jährige mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung

Monique Diemer ist etwa 1,65 Meter groß, schlank, trägt schwarze schulterlange Haare, war schwarz bekleidet, ist vermutlich mit einem schwarzen Rucksack unterwegs und hört auf den Rufnamen "Liam". Wer Hinweise auf den Verbleib des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0921/5062130 bei der Polizeiinspektion Bayreuth zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.