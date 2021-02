vor 26 Minuten

Bayreuth: Polizei findet vermissten 13-Jährigen

Ein 13 Jahre alter Junge, der am Dienstagnachmittag als vermisst gemeldet wurde, ist wieder aufgetaucht. Nach Fahndungsaufrufen in den Medien hatten sich Zeugen gemeldet, sodass der Junge in einem Treppenhaus gefunden werden konnte.