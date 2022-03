Bayreuth plant Lautsprecher-Mahnmal für Opfer des Holocaust

Ein besonderes Mahnmal soll in der Bayreuther Innenstadt in Zukunft an den Holocaust erinnern. Lautsprecher unter Pflastersteinen werden die Namen der jüdischen Opfer akustisch wiedergeben - um den großen Verlust immateriell erfahrbar zu machen.