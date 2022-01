Bayreuth: Petition gegen Corona-Spaziergänge und Demos gestartet

Die Online-Petition "Bayreuther Erklärung" ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, nicht an Demonstrationen und Spaziergängen teilzunehmen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen der Politik richten. Im Zuge der Petition wollen sich Unterstützer gegen gezielte Fehlinformationen positionieren und Mitmenschen zur Impfung aufrufen.

Petition verurteilt Straftaten und unangemessene Vergleiche

Akteure des "angeblichen Protests und selbsternannte Widerstandskämpfer" würden die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben und Unruhe stiften, heißt es in der Petition. Vergleiche der aktuellen Maßnahmen mit Taten aus diktatorischen Regimen seien zu verurteilen, ebenso wie jede Straftat, die unter dem Deckmantel des Protests begangen werde, insbesondere gegen Polizei- und Rettungskräfte.

Kampf gegen Pandemie ist "gesamtgesellschaftliche Aufgabe"

In der Corona-Pandemie hätten Gastronomen, Einzelhändler, Vereine und viele andere alle nötigen Maßnahmen und Beschränkungen umgesetzt, trotz Umsatzeinbußen. Auch Bürgerinnen und Bürger hätten ihren Teil zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen, unter anderem durch Impfungen gegen das Coronavirus. So seien die Bürger "ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe im Kampf gegen die Corona-Pandemie" nachgekommen und hätten Verantwortung übernommen.

Ähnliche Petitionen in der Oberpfalz und Unterfranken

Initiator der Petition "Bayreuther Erklärung – mit Verstand aus der Krise" ist René Liebermann, Kreissprecher der Partei "Die Linke" (Kreisverband Bayreuth). Auf die Idee kam der gebürtige Bayreuther, der heute in der Oberpfalz wohnt, da es in Städten wie Amberg, Weiden oder Tirschenreuth ähnliche Petitionen gebe. In Schweinfurt hat ein vergleichbares Ansinnen bereits über 21.000 Unterstützer gefunden.

Online-Petition kommt nur langsam in Fahrt

Die Bayreuther Erklärung hat bislang weniger Unterstützer. In den rund 24 Stunden, die sie online zu finden ist, haben sich bislang rund 80 Leute eingetragen. Enttäuscht sei Liebermann über die Zahl der bisherigen Unterstützer nicht. "Bei change.org nehmen die Petitionen erst Fahrt auf, wenn sie über 100 Unterstützer haben. Der Anfang ist immer etwas zäh", erklärt Liebermann im Gespräch mit dem BR. Ihm sei es wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen. Daher engagiere Liebermann sich auch selbst bei Gegendemos gegen "Corona-Leugner und Querdenker". Mehr Infos zur Petition und den Beweggründen dafür gibt es auf der Website change.org.