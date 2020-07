Bayreuth ohne Festspiele - dafür mit viel Improvisation

Die Stadt ist nicht international beflaggt, der rote Teppich wird nicht ausgerollt vor dem Königsportal am Festspielhaus, auch die Fanfaren werden kurz vor dem gewohnten Aufführungsbeginn um 16.00 Uhr nicht zu hören sein. Am Grünen Hügel selbst wird es an diesem 25. Juli vermutlich recht ruhig zugehen. Einige Wagnerianer werden zwar ihre Picknickdecken im Festspielpark ausrollen, Wagner-Klänge kommen aus dem Festpielhaus aber keine. Und dennoch: Bayreuth setzt ein Zeichen. Mit einem Eröffnungskonzert, das zeitgleich ein Abschlusskonzert ist.

Festspiel-Flair vor Haus Wahnfried

Dirigiert wird es von Musikdirektor Christian Thielemann. Zwar nicht im Festspielhaus, aber im Wohnhaus von Richard Wagner, der Villa Wahnfried. Im Salon werden vierzehn Musiker und Musikerinnen mit Sicherheitsabstand sitzen. Die Sopranistin Camilla Nylund und Tenor Klaus Florian Vogt singen. Zwei Stunden lang werden sie das Siegfried-Idyll und Wesendonck-Lieder aufgeführt. Das Besondere: Vor Haus Wahnfried sind 400 Stühle aufgebaut. Wagnerianer können für einen Unkostenbeitrag von fünf Euro zuhören. Der BR überträgt das Konzert live vor Ort und auf BR-Klassik.

Erhebliche Einbußen für die Stadt durch Absage der Festspiele

Mit dem einmaligen Konzert zeige man, dass Wagner an diesem Tag nicht vergessen werde, so Thielemann im BR-Gespräch. Die Absage der 109. Festspiele hat die Stadt hart getroffen. Für Tourismus, Hotellerie und Gastronomie bedeutet der Ausfall der sechswöchigen Festspielzeit erhebliche Einbußen, die nicht aufgefangen werden könnten, so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) gegenüber dem BR. Man müsse bedenken: In der Festspielsaison werden täglich 2.000 Tickets verkauft. Wagnerianer, die teils mehrere Aufführungen sehen, übernachten in der Stadt, kaufen ein, gehen essen. Das breche weg, so Ebersberger.

Mehr als 100 Kulturveranstaltungen bis September

Was genau das für die Stadt und die Gastroszene bedeute, werde wohl erst der Herbst und Winter zeigen. Das Motto in diesem Sommer heißt in Bayreuth: improvisieren. "Was sehr viel Spaß macht, aber auch sehr viele Nerven kostet", so der Bayreuther Tourismuschef, Manuel Becher. Unter dem Titel "Bayreuth Summertime 2020: Kultur. Genuss. Leben" finden in den kommenden Wochen zahlreiche Veranstaltungen statt. Von Juli bis September sind mehr als 100 Konzerte, Ausstellungen, Theater- und Literaturveranstaltungen geplant.

Vor allem die Wilhelminenaue wird genutzt

Der Großteil davon ist zwar nicht neu, aber scheint in diesem Jahr aus dem Schatten der Festspiele heraus in den Fokus zu rücken. Viele der Veranstaltungen finden im Freien statt. Dank einer Ausnahmegenehmigung wird vor allem die Seebühne in der Wilhelminenaue, dem ehemaligen Landesgartenschaugelände, genutzt. Künstler wie Helge Schneider werden ebenso erwartet wie Wagner-Solisten und Jazzmusiker. "Es ist ganz erstaunlich, was möglich ist, wenn man keine Arbeitsgruppe gründet, weil keine Zeit dafür ist. Sondern einfach sagt: Komm, wir machen das jetzt – und es läuft“, so Kaspar Schlösser vom Bayreuther Jazznovember. Seine Veranstaltungsreihe wurde ebenfalls kurzerhand in den August vorverlegt.