Bayreuth kürt Anne Haug zur Sportlerin des Jahres 2019

Mitte Oktober ist Anne Haug aus Bayreuth auf Hawaii beim Ironman-Triathlon Weltmeisterin geworden – als erste Frau aus Deutschland. Deshalb wurde die 36-Jährige am Mittwoch (30.10.19) vom Sportkuratorium ihrer Heimatstadt einstimmig zur Sportlerin des Jahres 2019 gekürt. Anne Haug sei zweifellos die bedeutendste Repräsentantin des Sports in Bayreuth, heißt es in einer Pressemitteilung

Oberbürgermeisterin wird Auszeichnung verleihen

Die Verleihung der Auszeichnung "Sportlerin des Jahres" an Anne Haug wird durch die Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) und den Vorsitzenden des Sportkuratoriums, Markus Kurscheidt, beim Ball des Sports am 28. März 2020 in der Oberfrankenhalle erfolgen.

Vier Mal beim Ironman auf Hawaii teilgenommen

Anne Haug ist eine der besten deutschen Triathletinnen. Die 36-Jährige nahm zum vierten Mal am Rennen auf Hawaii teil. Für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen benötigte sie 8:40:10 Stunden.