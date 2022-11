Bayreuth: Klare Absage an zwei Klimaschutzmaßnahmen

Zwei Wochen lang haben Delegierte aus rund 200 Ländern im ägyptischen Sharm El-Sheikh über die Umsetzung und Ausgestaltung des Pariser Klimavertrages verhandelt. Aus Expertensicht sind die Ergebnisse des Klimagipfels weitgehend eine Enttäuschung : Es habe nur kleinere Erfolge gegeben.

Auch in den Entscheidungsgremien der Städte und Gemeinden ist der Klimaschutz ein fortlaufendes Thema. Im Bayreuther Bauausschuss sind am Mittwoch zwei von drei vorgeschlagenen Klimamaßnahmen klar abgelehnt worden. Die Gründe lagen auf der Hand.

Zu wenig Regen für Wasserkraftwerk

Die Räte entschieden sich mehrheitlich gegen einen Vorschlag der CSU-Fraktion, wonach ein Wasserschöpfwerk in der Wilhelminenaue zum Wasserkraftwerk umgebaut werden sollte. Ein in der Sitzung vorgestelltes Gutachten des Wasserwirtschaftsamts ergab, dass die Regenmengen in Oberfranken für dieses Vorhaben zu sehr schwanken. Ein kontinuierlicher Betrieb eines Wasserkraftwerkes wäre demnach nicht möglich. Die Kosten würden aber weiterlaufen.

Keine rechtliche Grundlage für Photovoltaik-Pflicht

Ebenfalls nicht auf Zustimmung stieß der Antrag der Grünen, alle neu entstehenden gewerblichen Parkplätze sollen verpflichtend mit einem Dach mit Photovoltaik-Anlage versehen werden. Für dieses Vorhaben fehle die rechtliche Grundlage, so der Rechtsreferent der Stadt. Zudem mache die Idee nur in Einzelfällen Sinn. Alle Mitglieder des Bauausschusses stimmten gegen den Vorschlag.

Photovoltaik-Anlagen auf Kirchendächern?

Eine Runde weiter hat es nur der Antrag der Bayreuther Gemeinschaft (BG) gebracht. Die BG schlug vor, auf den Dächern von denkmalgeschützten Gebäuden Photovoltaikanlagen zur Gewinnung von Solarstrom zu installieren. Allerdings fehlten auch in diesem Fall, so der Rechtsreferent, die gesetzlichen Grundlagen, um das Vorhaben durchsetzen zu können.

Die Stadtverwaltung schlug deshalb vor, von sich aus auf Kirchen und andere Besitzer von denkmalgeschützten Gebäuden zuzugehen und für PV-Anlagen auf geeigneten Dächern zu werben. Die Ausschussmitglieder beschlossen einstimmig, dem Stadtrat ein entsprechendes Gutachten zur Abstimmung vorzulegen.