Bayreuth: Keine Sonnwendfeuer wegen Waldbrandgefahr

Die erste Hitzewelle des Jahres rollt über Deutschland hinweg – und sorgt auch in Oberfranken für ausgedörrte Wälder und Wiesen. Schon ein winziger Funke genügt, um einen Brand auszulösen. Für Samstag (18.06.22) hat der Deutsche Wetterdienst sogar die Warnstufe Fünf angekündigt – das bedeutet "höchste Waldbandgefahr".

Feiern ja, Feuer nein

Die Stadt Bayreuth hat offene Feuer im Freien aus diesem Grund das gesamte Wochenende über untersagt. Auch die vielerorts geplanten Sonnwendfeuer dürfen somit nicht entzündet werden. Die aufgeschichteten Holzhaufen müssen also erst einmal stehen bleiben. Die dazugehörigen Feste feiern viele Gemeinden aber trotzdem.

Auf keinen Fall Zigarettenkippen im Freien wegwerfen

Die Stadt appelliert auch noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger äußerste Vorsicht walten zu lassen und in der Natur keinesfalls Zigarettenkippen wegzuwerfen. Das Brandrisiko ist immens und wird durch Luftbeobachtungsflüge fortwährend überwacht. Erst am Freitag (17.06.22) war durch ein Lagerfeuer in Köditz im Landkreis Hof ein Waldbrand ausgelöst worden.