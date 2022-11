Bayreuth: Kein Public-Viewing wegen "One-Love"-Binden-Verzicht

Ein Bayreuther Gastwirt hat alle Public Viewings abgesagt. Er reagiert damit auf die Entscheidung des Deutschen Fußball Bundes (DFB), auf die "One-Love"-Armbinde für Torwart Manuel Neuer bei der WM in Katar zu verzichten. Der Wirt des "Kulturkiosk", Cornelius Sturm, sagte BR24, er könne diese Entscheidung des DFB nicht mittragen.

Nach Binden-Verbot: Kultur statt Fußball

Auf seiner Facebook-Seite kündigte er an, dass er sich nun in der WM-Zeit auf kulturelle Angebote konzentrieren werde statt WM-Spiele im Wintergarten des "Kulturkiosk" in der Wilhelminenaue zu zeigen.