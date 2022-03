Bayreuth: Katzen in Karton gesteckt – Tiere in Lebensgefahr

Besucher des Südfriedhofes in Bayreuth haben ein fast luftdicht verklebtes Paket gefunden. Beim Öffnen hätten sie darin zwei Katzen in kritischem Zustand entdeckt. Die Tiere sahen fürchterlich aus und kämpften um ihr Leben, wie ein Polizeisprecher sagte. Allzu lange könnten sie nicht in dem Paket gewesen sein, da sie sonst erstickt wären.

Polizei Bayreuth sucht Zeugen

Die Tiere wurden umgehend in veterinärmedizinische Behandlung gebracht. Inzwischen soll es den beiden Katzen zwar etwas besser gehen, ihr Zustand sei dennoch weiterhin lebensbedrohlich. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich mit der Polizei-Inspektion der Bayreuth Stadt telefonisch in Verbindung zu setzen.

Tierquälerei: Psychische Störung bei Tätern

Die Ursache für Tierquälerei beschäftigt Wissenschaftler schon lange. Kolja Schiltz, Leiter der Forensischen Psychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hält die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung bei solchen Tätern für groß. Es gebe Personen, die sich Tiere als Opfer suchen, um sich über die Erniedrigung des Opfers ein Gefühl der Überlegenheit und Allmacht zu verschaffen und um sich selbst in ihrem Selbstwertgefühl zu stabilisieren. "Das sind Personen, die einen unsicheren Selbstwert haben, mit einer problematischen Persönlichkeit bis hin zu einer Persönlichkeitsstörung", so Schiltz.